Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Kademeli normalleşme sürecine geçişin ardından gözler hafta sonu kısıtlamalarına çevrildi. Türkiye'de dünkü tabloya göre, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi. Tam kapanma sonrası en çok merak edilenlerden biri de hafta sonu kısıtlaması oldu. Peki, bugün yasak var mı? 22 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Tam gün kısıtlama var mı? İşte cevaplar...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme süreci kapsamında hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna ögre, 21 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek.