Bugün yasak var mı? 22 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Tam gün kısıtlama var mı?
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma süreci sona erdi. 17 günlük tam kapanma döneminde vaka sayısı ciddi oranda düşüş sağladı. Bu gelişmelerin ardından kademeli normalleşme başladı. Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağını bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün yasak var mı? 22 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Tam gün kısıtlama var mı? İşte haberin detayları...
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Kademeli normalleşme sürecine geçişin ardından gözler hafta sonu kısıtlamalarına çevrildi. Türkiye'de dünkü tabloya göre, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi. Tam kapanma sonrası en çok merak edilenlerden biri de hafta sonu kısıtlaması oldu. Peki, bugün yasak var mı? 22 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Tam gün kısıtlama var mı? İşte cevaplar...
BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme süreci kapsamında hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna ögre, 21 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
21 Mayıs tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 846 oldu.
Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.
Toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951, vefat sayısı 45 bin 840 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KÜRESEL SAĞLIK ZİRVESİNE MESAJ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Birliğinin (AB) ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak, bu anlayışla salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik. Temel sağlık ekipmanları ve araçlarının hızlı bir şekilde geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılmasını sağladık." diye konuştu.
"158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yerli solunum cihazları da dahil, muhtelif kalemde tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Gelişmekte olan bazı ülkelerin üretim kapasitelerini güçlendirmek için kişisel koruyucu malzeme üretilmesine yönelik eğitim programları düzenledik. Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına özel önem verdik. Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyon sığınmacının sağlık hizmetlerine erişimini kesintisiz sürdürdük. Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Yerli aşı üretim çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Öte yandan aşıya erişim konusunda küresel ölçekte ciddi adaletsizlikler yaşandığını görüyoruz. Dünya genelinde şimdiye kadar tatbik edilen aşıların yüzde 80'i, yüksek veya üst orta gelirli ülkelerce kullanıldı. Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu en az bir doz aşılanmışken, Sahra Altı Afrika'da bu oran yüzde 1'i dahi bulmadı. Benzer vahim tablolar dünyanın 100'e yakın ülkesinde de yaşanıyor."
"YERLİ AŞIMIZI, HAZIR OLUR OLMAZ, TÜM İNSANLIĞIN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, bugüne kadar elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber inşallah tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Çok-taraflı finansal kuruluşların ve girişimlerin aşıya adil erişim konusundaki çabalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
AŞI MİKTARI
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 21 Mayıs saat 23.40 itibarıyla 27 milyon 649 bin 969'a ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.40 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı 15 milyon 810 bin 914, ikinci doz aşı 11 milyon 839 bin 72 oldu.
Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 336 bin 998 Kovid-19 aşısı yapıldı.
HAFTA SONU KESİNTİSİZ UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Tam Kapanma" sonrasında Kovid-19 ile mücadelede kural ve önlemleri içeren "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI KADEMELİ OLARAK AŞILANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşılanacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, iş yerlerinde sağlık ve güvenliği tesis etmeye yönelik çalışan iş güvenliği uzmanlarının bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaşacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Vedat Bilgin, "Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarımız kademeli olarak aşılanacak." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün yasak var mı? 22 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Tam gün kısıtlama var mı?
- TFF 1. Lig Play-Off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor, Altınordu, Altay...
- Bilmece sürüyor, yapboz başladı... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Oyunculardan yeniden iddiası...
- Denizlere nam, yüreklere su serpecek! Barbaros dizisine bomba isimler! Engin Altan Düzyatan'dan sonra...
- Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han'ı oynayan Javohir Zokirov kimdir, nereli? Cengiz Han kimdir?
- SGK duyurdu! Emekli aylığı almak için şart! İşten ayrıldıktan sonra...
- Bankalar vaziyet aldı, faizler için son 10 gün! Risksiz kazanç mümkün! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?
- Halkbank müjdeyi duyurdu! Ortalama olarak 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve son dakika belli oldu...
- ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? 22 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...
- Yulduz Radjabov kimdir, kaç yaşında, nereli? ATV Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlu Bike kimdir?
- Bozkır Arslanı Celaleddin Şemseddin kimdir? Ferhat Yılmaz kaç yaşında? Gerçek adı, Instagram hesabı...
- Sultan Alaeddin Muhammed kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli?