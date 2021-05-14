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Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt! Ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy göstermek ancak size yakışır!

Genel Başkanı 'nun " için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!" sözlerine İletişim Başkanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Altun "'nda kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt! Ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy göstermek ancak size yakışır!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 'na çok sert tepki gösterdi.

"SİZE DE ANCAK BU YAKIŞIRDI!"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kan ağlarken ucuz siyasi hesaplar peşine düştüğünü vurgulayan Altun,"Size de ancak bu yakışırdı" ifadelerini kullandı.

İŞTE ALTUN'UN PAYLAŞIMI

"'nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!"

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA YANIT

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!" açıklamasında bulunması büyük bir tepkiyle karşılandı.

"KILIÇDAROĞLU YOKSA İLK SEÇİMDE ADAY MISIN?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Girdiği her seçimi kaybetmiş, son iki seçimde korkusundan aday bile olamamış biri için ne kadar cesur konuşuyor değil mi?

Seçimin zamanı belli. Sn. Kılıçdaroğlu, yoksa ilk seçimde aday mısın?" açıklamasında bulunarak tepkisini dile getirdi.

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