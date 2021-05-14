Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt! Ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy göstermek ancak size yakışır!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!" sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Altun "Ramazan Bayramı'nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.
"SİZE DE ANCAK BU YAKIŞIRDI!"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kudüs kan ağlarken ucuz siyasi hesaplar peşine düştüğünü vurgulayan Altun,"Size de ancak bu yakışırdı" ifadelerini kullandı.
İŞTE ALTUN'UN PAYLAŞIMI
"Ramazan Bayramı'nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!"
ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA YANIT
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!" açıklamasında bulunması büyük bir tepkiyle karşılandı.
"KILIÇDAROĞLU YOKSA İLK SEÇİMDE ADAY MISIN?"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Girdiği her seçimi kaybetmiş, son iki seçimde korkusundan aday bile olamamış biri için ne kadar cesur konuşuyor değil mi?
Seçimin zamanı belli. Sn. Kılıçdaroğlu, yoksa ilk seçimde aday mısın?" açıklamasında bulunarak tepkisini dile getirdi.
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