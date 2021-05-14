Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt! Ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy göstermek ancak size yakışır!

"KILIÇDAROĞLU YOKSA İLK SEÇİMDE ADAY MISIN?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Girdiği her seçimi kaybetmiş, son iki seçimde korkusundan aday bile olamamış biri için ne kadar cesur konuşuyor değil mi?

Seçimin zamanı belli. Sn. Kılıçdaroğlu, yoksa ilk seçimde aday mısın?" açıklamasında bulunarak tepkisini dile getirdi.