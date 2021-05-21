Son dakika: Batman'da askeri tesise saldırı

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.

Batman Valiliği: Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur.