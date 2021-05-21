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Son dakika: Batman'da askeri tesise saldırı

Son dakika haberine göre, 'da askeri tesise terör unsurları tarafından saldırı düzenlendi. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada saldırıda maket uçakların kullanıldığı herhangi bir zayiatın olmadığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Son dakika: Batman'da askeri tesise saldırı

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.

Batman Valiliği: Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur.

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