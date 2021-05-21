Son dakika: Batman'da askeri tesise saldırı
Son dakika haberine göre, Batman'da askeri tesise terör unsurları tarafından saldırı düzenlendi. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada saldırıda maket uçakların kullanıldığı herhangi bir zayiatın olmadığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.
Batman Valiliği: Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur.