MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Akşener'e sert tepki: Utanmaz, arlanmaz bir kadına güvenilebilir mi?

Semih Yalçın, şunları söyledi:

"Ar damarının yırtıldığına artık şüphe bırakmayan Akşener, Cumhur İttifakının iki saygıdeğer liderine her fırsatta edep ve hayâ dışı bir pişkinlik ve aymazlıkla dil uzatmaya devam etmektedir."

"MHP'nin liderine ve siyaset arkadaşlarına kazık atan, onları satan, fitne ve fücurla camiamıza fesat tohumları eken bu müennes şimdi Cumhur İttifakı hakkında en ucuzundan en pespayesinden iftiralar üretmektedir."

"Kadirşinaslık ve hakşinaslık fukarası, vefa mahrumu bu nasipsiz hanım; MHP'den kovulduktan sonra yaşadıklarını hem çarpıtarak, hem saptırarak, hem de büyük bir nankörlük sergileyerek kamuoyuna yansıtmıştı."

"Kendi safında İP misali dizilip sonradan ayrılanların bile kendisini 'sır ve görev emanet edilemeyecek, güvenilmez biri' olarak nitelendirdiği Müdire Akşener, hem ağzı kalabalık hem de gevşek bir politikacı olarak tarihe geçecektir."