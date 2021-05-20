20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti FETÖ projesidir! A Haber ekranlarında çarpıcı sözler

İYİ Parti FETÖ projesidir! A Haber ekranlarında çarpıcı sözler

Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Prof. Dr. , ekranlarında yayınlanan programında ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti'nin bir olduğunu söyleyen Yayman, Akşener'in FETÖ ve PKK'nın sözcülüğüne soyunduğunu bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2021
ABONE OL
İYİ Parti FETÖ projesidir! A Haber ekranlarında çarpıcı sözler

A Haber ekranlarına konuk olan Meclis Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, İYİ Parti ile ilgili çarpıcı sözler kullandı.

İYİ Parti FETÖ projesidir! A Haber ekranlarında çarpıcı sözler İYİ PARTİ FETÖ PROJESİDİR! A HABER EKRANLARINDA ÇARPICI SÖZLER

''İYİ PARTİ FETÖ PROJESİDİR''

Partileri milletler kurar, partileri kapalı kapılar ardında bir siyaset mühendisliğiyle kuramazsınız. Bunlar tabela partileri olur. Çok net olarak görüyoruz ki İYİ Parti denilen parti bir FETÖ projesidir ve AK Parti karşıtlığı, Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden kendisine toplumsal alan bulmaya çalışan bir harekettir. Bugün geldiği nokta itibarıyla İYİ Parti denilen partinin lideri Meral Akşener PKK ve FETÖ'nün sözcülüğünü üstlenmiştir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA