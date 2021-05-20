İYİ Parti FETÖ projesidir! A Haber ekranlarında çarpıcı sözler

A Haber ekranlarına konuk olan Meclis Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yayman, İYİ Parti ile ilgili çarpıcı sözler kullandı.

''İYİ PARTİ FETÖ PROJESİDİR''

Partileri milletler kurar, partileri kapalı kapılar ardında bir siyaset mühendisliğiyle kuramazsınız. Bunlar tabela partileri olur. Çok net olarak görüyoruz ki İYİ Parti denilen parti bir FETÖ projesidir ve AK Parti karşıtlığı, Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden kendisine toplumsal alan bulmaya çalışan bir harekettir. Bugün geldiği nokta itibarıyla İYİ Parti denilen partinin lideri Meral Akşener PKK ve FETÖ'nün sözcülüğünü üstlenmiştir.