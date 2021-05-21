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İletişim Başkanı Altun: İsrail'in zulmü yıllar geçse de unutulmayacak'

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Ecdadımızın hoşgörüsü ve adaleti nasıl bir asır sonra bile dün gibi akıllardaysa, ’in zulmü de aynı şekilde yıllar geçse dahi unutulmayacak." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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İletişim Başkanı Altun: İsrail'in zulmü yıllar geçse de unutulmayacak'
Altun, Twitter hesabından, Emon Askar adlı genç bir kızın şarkı sözleriyle dile getirdiği "Filistin'in hikayesi" video klibini paylaştı.

Hakikatin değişmez oluğunu, dile gelişinin değiştiğini aktaran Altun, paylaşımında, "Ruhu olan hakikatse en güçlü sesleniştir. Ecdadımızın hoşgörüsü ve adaleti nasıl bir asır sonra bile dün gibi akıllardaysa, İsrail'in zulmü de aynı şekilde yıllar geçse dahi unutulmayacak." ifadelerine yer verdi.

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