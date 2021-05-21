GÖKBEY bir ilke imza atacak! Tam 96 nokta...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıttığı GÖKBEY hakkında TUSAŞ'tan flaş bir açıklama geldi. Tam statik teste tabi tutulan GÖKBEY, Türkiye'de bir ilke imza atacak. GÖKBEY helikopteri gövdesine 96 farklı nokta ve yönde yük verilecek.
TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren şirket, özgün ürünlerin uçuş faaliyetlerini icra etmeden önce kritik parçaları test etmesini sağlayan "tam boy statik test"i (Full scale static-FSST) gerçekleştirilecek.
Şirket, tam statik teste tabi tuttuğu GÖKBEY helikopteri ile hacimsel olarak bakıldığında şirket tarihinin en büyük testini gerçekleştirmenin yanı sıra Türkiye için de bir ilke imza atacak.
Tüm helikopter gövdesinin yüklenerek kritik parçaları test edilecek GÖKBEY ile tam boy statik testi 96 kontrol kanalıyla yapılırken, helikopter gövdesine 96 farklı nokta ve yönde yük verilecek.
32 farklı test senaryosu içeren tam boy statik testinde yaklaşık 2 bin kanaldan sensör verisi toplanacak. Toplanan veriler, gövde üzerindeki yapısal gerinme haritaları çıkartılarak analiz edilecek.
Testlerin sonunda ise helikopter gövdesinin yapısal dayanım limitleri ortaya çıkacak ve güvenli uçuş ile sertifikasyon süreçleri başlatılacak.
GÖKBEY Projesi kapsamında gerçekleştirilecek testler, 2014 yılında 4 mühendis ile başlatılırken, 2021'de 8 katına çıkarak 32 mühendis ve teknisyene ulaştı.
Tesis, dünya standartlarında ekipman ve altyapıyla donatılarak, 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip ve tam kapasiteyle çalıştığında aynı anda 60 farklı istasyonda 60 farklı test gerçekleştirebiliyor.
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