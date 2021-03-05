Yerli ve milli Gökbey Fransız Cougar'ın yerini alacak!

Bingöl'de düşen ve 11 kahraman askerimizin şehit olduğu kaza sonrası gözler bir kez daha Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey'e çevrildi. Bu yıl içinde seri üretime geçmesi planlanan Gökbey, kazaya karışan Fransız menşeli Cougar helikopterinin yerini alacak. İşte her koşulda görev yapabilen genel maksat helikopteri Gökbey'in özellikleri...

Bingöl'de düşen ve 11 kahraman askerimizin şehit olduğu kaza sonrası gözler bir kez daha Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey'e çevrildi. Bu yıl içinde seri üretime geçmesi planlanan Gökbey, kazaya karışan Fransız menşeli Cougar helikopterinin yerini alacak. İşte her koşulda görev yapabilen genel maksat helikopteri Gökbey'in özellikleri...