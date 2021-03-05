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Yerli ve milli Gökbey Fransız Cougar'ın yerini alacak!

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Giriş: 05.03.2021 15:23
Güncelleme:05.03.2021 15:30
Bingöl'de düşen ve 11 kahraman askerimizin şehit olduğu kaza sonrası gözler bir kez daha Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey'e çevrildi. Bu yıl içinde seri üretime geçmesi planlanan Gökbey, kazaya karışan Fransız menşeli Cougar helikopterinin yerini alacak. İşte her koşulda görev yapabilen genel maksat helikopteri Gökbey'in özellikleri...

Bingöl'de düşen ve 11 kahraman askerimizin şehit olduğu kaza sonrası gözler bir kez daha Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri Gökbey'e çevrildi. Bu yıl içinde seri üretime geçmesi planlanan Gökbey, kazaya karışan Fransız menşeli Cougar helikopterinin yerini alacak. İşte her koşulda görev yapabilen genel maksat helikopteri Gökbey'in özellikleri...

Cougar helikopterin özellikleri neler? COUGAR HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Cougar tipi helikopter neden düştü? COUGAR TİPİ HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?
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