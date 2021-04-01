Son dakika | CHP'li Başkan Şahin haddini aştı! Çerkesleri Yunan ile bir tuttu! Tepkiler çığ gibi
Son dakika haberi...CHP’nin Kadın Kolları Başkanı Nuran Kamalı Şahin, yaptığı paylaşımda Çerkes vatandaşlarla Yunanlıları bir tuttu. Çerkesler çok üzüldü. CHP’liler bile paylaşıma tepki gösterdi.
BİNLERCE YORUM YAPILDI
Büyük çoğunluğu 2019 Yerel seçimlerinde CHP'ye oy veren seçmenlerden oluşan Çerkes kökenli vatandaş, Semih Şahin'in bu paylaşımına sessiz kalmadı. CHP'li Başkan'a sosyal medya yorumlarıyla adeta haddini bildiren vatandaşlar, Çerkes camiasına hakaret edilen bu paylaşımın arkasında duran Şahin'i eleştiri yağmuruna tuttu.
PİŞKİNCE PAYLAŞIMIN ARKASINDA DURDU
Vatandaşların yüzlerce eleştiri mesajına pişkince cevap vermeyi tercih eden CHP'li Şahin, "Paylaşımımın arkasındayım. Benim Demokrasi anlayışım bu" diyerek, Kafkas kökenli vatandaşlara yapılan bu hakareti sürdürmeyi tercih etti.
GÖREVDEN ALINDI
Öte yandan teşkilatının kadın kolları başkanı Nuran Kamalı Şahin'in skandal paylaşımı sonrası bir basın açıklaması düzenleyen CHP Bozüyük İlçe Başkanı İhsan Esel, kendi kadın kolları başkanını genel merkeze şikayet ettiklerini duyurdu. Kafkas Kültür Dernelerinin, hem Nuran Kamalı Şahin'e hem de Başkan Semih Şahin'e dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Gelen tepkiler üzerine kadın kolu başkanı görevden alındı.