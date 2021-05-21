Başkan Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Etabı olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılışına katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Birçok ilin trafiğini rahatlatacak" şeklinde konuştu.

HATIRA ORMANI KURULDU

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu.

Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Başkan Erdoğan'a takdim etti.