Başkan Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Tarihi projede Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına bir de hatıra ormanı kuruldu.
GÜNDEM DHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Etabı olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılışına katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Birçok ilin trafiğini rahatlatacak" şeklinde konuştu.
HATIRA ORMANI KURULDU
Kuzey Marmara Otoyolu projesinde 4,7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu.
Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Başkan Erdoğan'a takdim etti.