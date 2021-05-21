Son dakika: Mehmetçik Irak'ta PKK'nın kullandığı mağarayı patlattı
Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonlarına devam eden Mehmetçik, PKK'nın kullandığı bir mağarayı daha kullanılmaz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonlarında tespit edilen mağaranın, içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi" denildi.
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