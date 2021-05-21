21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mehmetçik Irak'ta PKK'nın kullandığı mağarayı patlattı

Son dakika: Mehmetçik Irak'ta PKK'nın kullandığı mağarayı patlattı

Son dakika haberleri... 'ın kuzeyinde ve operasyonlarına devam eden Mehmetçik, PKK'nın kullandığı bir mağarayı daha kullanılmaz hale getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Mehmetçik Irak'ta PKK'nın kullandığı mağarayı patlattı

, 'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonlarında tespit edilen mağaranın, içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi" denildi.

Paylaşımda, kullanılamaz hale getirilen mağaranın görüntüleri de yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA