Son dakika: Kuzey Marmara'da gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI: TARİHE DAMGA VURACAK

915 Çanakkale Köprüsü gören herkesi şimdiden hayran bırakmaktadır. Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içinde yerini alacak. Tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara otoyolunun vakitten 1,650 milyar lira, 830 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 2,6 milyar liraya yakın maddi, 350 bin ton karbon emisyon azaltımı etkisi olacak.

Otoyolumuzu kullanarak evine işine ve diğer şehirlere gidecek vatandaşlarımıza güvenli huzurlu keyifli yolculuklar diliyoruz. Biz hayatımız boyunca eser ve hizmet siyaseti peşinde koştuk. Büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'dan başladığımız bu yolculuğumuzu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak her karış toprağa ulaşacak şekilde sürdürdük. Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki konumunu medeniyet ve tarihimizin mirasına uygun seviyeye yükselttik.