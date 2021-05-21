Son dakika: Kuzey Marmara'da gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın iki kıtası arasındaki trafik için hayati önemde. Marmara bölgesini çepeçevre otoyol ile kuşatmış olacağız. Ülkemizin iftihar projesi olarak yerini alacaktır." dedi. Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içinde yerini alacak." diye konuştu. Erdoğan yargı reformuyla ilgili de, "Dördüncü paketi yakında Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor." mesajını verdi.
Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek törenle hizmete açıldı.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;
İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak projelerden Kuzey Marmara otoyolunun 7. kısmı için bir aradayız. Başakşehir Kayaşehir gibi yoğun trafiği olan bölgelere kolayca erişimi sağlayacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Kuzey Marmara otoyolunu Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz.
Tekirdağ Kocaeli ve Sakarya illerimiz de trafik rahatlığından istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe otoyoluyla da birleşecektir. Hem nüfus yoğunluğu hem de üretim kapasitesi hem de turizm kapsamında en hareketli bölge olan Marmara'yı otoyolla kuşatmış olacağız. Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi eserler ülkemizin sembolü olacak.
KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI: TARİHE DAMGA VURACAK
915 Çanakkale Köprüsü gören herkesi şimdiden hayran bırakmaktadır. Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içinde yerini alacak. Tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara otoyolunun vakitten 1,650 milyar lira, 830 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 2,6 milyar liraya yakın maddi, 350 bin ton karbon emisyon azaltımı etkisi olacak.
Otoyolumuzu kullanarak evine işine ve diğer şehirlere gidecek vatandaşlarımıza güvenli huzurlu keyifli yolculuklar diliyoruz. Biz hayatımız boyunca eser ve hizmet siyaseti peşinde koştuk. Büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'dan başladığımız bu yolculuğumuzu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak her karış toprağa ulaşacak şekilde sürdürdük. Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki konumunu medeniyet ve tarihimizin mirasına uygun seviyeye yükselttik.
Her aşaması zorlu uğraşlarla geçen bu eser ve hizmet siyaseti mücadelemiz sayesinde ülkemizi yeni bir çağın eşiğine getirdi. Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin yeniden yapılanma süreci koronavirüs salgınıyla hızlanırken, Türkiye olarak biz hedeflerimizden şaşmadan mücadelemizi sürdürme başarımızı gösterdik. ;Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sağlık başta olmak üzere temel hizmetleri vatandaşlarına sunamazken biz vatandaşlarımızın yanında yer aldık.
Hibe, destek programları ve borç erteleme ile toplamda 655 milyar liralık kaynağı milletimizin emrine verdik. Hepsinin yanında olduk, vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Sağlığını korumak için geliştirdiğimiz tedbirleri, üretim, istihdam ihracatın büyümenin devamını sağlayacak şekilde planladık ve uyguladık. Bu verimlilik projesiydi. Her alanda başardık, başarmaya devam edeceğiz.
YARGI REFORM PAKETLERİMİZİN DÖRDÜNCÜSÜNÜ MECLİS'İMİZİN TAKDİRİNE SUNUYORUZ
Bunları yaparken yatırımları devam ettik. Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018'de tehdit halinde olan ekonomik saldırılara rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlık alanında kapasite artışlarını, hastanelerimizin inşa ve açılışlarını salgın döneminde 14 ayda gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanında köprü yol barajları tünelleri okulları fabrikaları toplu konut projelerini, hukuktan ekonomiye pek çok alanda hazırladığımız reformları bu dönemde milletimizde paylaştık. Uygulamaya geçirmeye başladık. Bu arada yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü Meclis'imizin takdirine sunuyoruz.
Ülkemizi geleceğe güvenle bakabileceği yeni sivil anayasasına da Cumhur ittifakıyla başlattığımız çalışmayla tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak STK'larla milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasımıza da kavuşacağız. Salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına Türkiye'yi sokacağız. Bu tablo içerde ve dışarıda birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi darbelerle, terör örgütleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar kararlılıkla devam edeceğiz.
Kendileri dışarıdan figüranları dışarıdan bize sürekli çelme taktılar. Hizmet yaparsın önünüze dikilirler, adım atacaksın önünüze dikilirler, ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Bizim yapacağımız daha çok işler var. Altyapıda yapacaklarımız var. Sağlık tesislerimiz var. Çekilin önümüzden de rahat çalışmaya devam edelim. Darbecilerden terör örgütlerine ekonomik tetikçilere kadar ellerine geçen her aracı seferber ettiler. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramadılar, başaramayacaklar.
Kıbrıs'taki kardeşlerimizin arazilerine verim getirecek sulama iletim tesislerinin ışık görünme törenine inşallah katılacağız. Durmak yok, yola devam. Kararlılıkla devam. Güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki atılımları salgın sonrasında hızlandıracak ekonomik altyapıyı kuracak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Daha çok hizmetlerimiz var.
BU TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN NE OLDUĞUNU TÜM DÜNYANIN BİLMESİ LAZIM
Filistin bizi bekliyor. Filistin tüm o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyor. İşte Dışişleri Bakanımız ve birçok dış işleri bakanlarımız birlikte hareket ettiklerimiz BM genel kurulunda dönem başkanı olan Volkan Bozkır beyin başkanlığında başarılı oturumu dün gerçekleştirdiler. Bunu yaparken oradan bir şeyi haykırdılar, Filistin'in 1947'den itibaren topraklarının terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü anlattılar. Bu haritaları göstererek anlatacağız, çünkü tüm dünyanın bilmesi lazım. Gençler bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın beklediği İsrail'in ne olduğudur.
Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesimi Habipler-Hasdal kavşağı bölümü ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Askerliğimi yaptığım yer Hasdal. Yedek subaylığımı yaptım. Hizmetimizi sürdürdük. Burada önemli bir kavşağın düzenlenmesi ve açılığını yapıyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Yol medeniyettir. İşte medeniyete giden bu yolculuğumuzda bu güzel yolları açmak bizlere nasip oldu, nasip oluyor.
KUZEY MARMARA OTOYOLU 7. KISIM
Habipler- Hasdal kavşakları ile KMO'nun, Habipler kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, yine aynı kavşak üzerinden de Alibeyköy-Hasdal mevkisinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne entegre edilmesi amaçlanıyor.
Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevre Yolu'nu kullanarak gelen araçların İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ne olan ulaşımı da kolaylaşacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da projeyle ilgili "Bu otoyolumuz sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan 830 milyon TL olmak üzere yıllık 2 milyar 480 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu 350 bin 960 ton azaltılacak. Yakında ilk adımlarını atacağımız Kanal İstanbul da cazibesiyle İstanbul coğrafyasına yeni boyut getirecek" dedi.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: YOL MEDENİYETTİR, YOL HAYATTIR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 11'de sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirecek. Bu yeni otoyol, ulaşım alanında bir çığır açıyor, Marmara bölgemizin trafik akışını kolaylaştırıyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'yol medeniyettir, yol hayattır.'" ifadelerini kullandı.
Bugün saat 11'de sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirecek.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 21, 2021
Bu yeni otoyol, ulaşım alanında bir çığır açıyor, Marmara bölgemizin trafik akışını kolaylaştırıyor.
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi "yol medeniyettir, yol hayattır." pic.twitter.com/jjknAoSi4Z
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, lise...
- Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...
- DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM duyurdu!
- BİM 21 Mayıs Cuma aktüel kataloğu! Elektrikli scooter, bisiklet, tablet, masa sandalye seti dikkat çekiyor!
- En yeni Cuma mesajları 2021! Güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Diyanet'ten önemli hutbe! 21 Mayıs Cuma hutbesi konusu: "Zulüm Cezasız Kalmaz"
- BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!
- Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...
- Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?
- Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Melike İpek Yalova diziden ayrılacak mı? O isim duyurdu...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon hangi tarihte başlar? Transfer...
- Bayramda çalışanın yüzü gülecek! Çift ücret müjdesi! Hesaplara en az 329 TL ek ödeme...