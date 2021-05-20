Son dakika: CHP'li yöneticiye nitelikli cinsel saldırı suçundan hapis cezası
Son dakika haberleri... Maltepe'de bir kafede Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi Umut Karagöz "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Umut Karagöz tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
Davayı karara bağlayan heyet, sanık Umut Karagöz hakkında "tehdit" ve "cinsel saldırı" suçlarından ayrı ayrı dava açılsa da sanığın eyleminin "nitelikli cinsel saldırı" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Mahkeme, sanık Umut Karagöz'ün "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Sanığın yargılama sırasındaki davranışlarını dikkate alan mahkeme, olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle her iki suçtan verilen cezalarda indirim uygulamadı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Umut Karagöz'ün, 23 yaşındaki Z.Y'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarını işlediği gerekçesiyle 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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