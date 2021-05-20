Son dakika: CHP'li yöneticiye nitelikli cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Maltepe'de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz "nitelikli cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.