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Son dakika: CHP'li Umut Karagöz nitelikli cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası
Son dakika haberi... Maltepe'de bir kafede Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi Umut Karagöz "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.