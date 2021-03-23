KADES sayesinde kurtarılmıştı! 18 yaşındaki Elif yaşadığı korku dolu anları anlattı

Olay günü evden kursa gitmek için çıktığını, bu sırada Ömer K.'nin otomobiliyle yanına geldiğini anlatan Elif Ü., "Arabanın yaklaştığını gördüm. Hemen KADES'e bastım. Sonra beni zorla araca bindirdi. 'İki gündür senin dışarı çıkmanı gözlüyorum, arabanın içinde yatıyorum' dedi. KADES'ten yardım istediğini görünce burnumu kırdı. Telefonumu kapattı ama KADES telefon kapatmasına rağmen sinyal göndermeye devam ediyormuş. Kovalamaca sırasında kaza yaptı, polisler beni kurtardı. Onun ne zaman dışarı çıkacağını bilmiyorum. Can güvenliğim tehlikede. Adaletin yerini bulmasını, en ağır cezayı almasını istiyorum. Siz de 'başıma gelmez' diye düşünmeyin. Her gün haberlerden okuyordum. Nereden tahmin edebilirdim ki. Kendiniz için olmasa bile yolda bir kadına şiddet uygulandığını gördüğünüzde de KADES'i kullanın" şeklinde konuştu.