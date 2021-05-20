20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

'nın ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 298 yeşil reçeteli ilaç ile 7,2 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.05.2021
ABONE OL
Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 otomobilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit ederek Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Ekiplerce, belirlenen otomobillere düzenlenen operasyonda, narkotik madde arama köpeği "Lito" ile arama yapıldı.

Aramalarda, 6 bin 298 yeşil reçete ile satılan ilaç, 7,2 gram metamfetamin ve uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 düzenek ele geçirildi.

Operasyon sırasında kaçmaya çalışan Ö.C.T, K.Ö, S.Y, S.Y, O.A ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Soyludan flaş açıklamalar! İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR!
İçişleri Bakanı Soyludan flaş açıklamalar!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA