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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika haberine göre; ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine, İş Müfettişi Mehmet Alper Kan ile Abdurrahman Çalık atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül görevinden alındı, yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy getirildi. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Cebrail Taşkın atandı.

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