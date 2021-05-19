Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosu'nun skandal Türkiye raporuna sert tepki

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ



Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 2019-2020 Türkiye Raporu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2019-2020 Yılı Türkiye Raporu, 19 Mayıs 2021 tarihinde AP Genel Kurulu'nda kabul edildiği belirtildi. Raporun tek taraflı ve nesnellikten uzak olan söz konusu tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin, AB'ye üyelik perspektifi temelinde olumlu bir gündem çerçevesinde yeniden canlandırılmasına yönelik çaba harcandığı bir dönemde, tek taraflı ve nesnellikten uzak olan söz konusu tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir. İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yönetim yapımıza ve siyasi partilere ilişkin gerçek dışı iddialar içeren, ülkemizin etkin, çözüm odaklı, insani ve girişimci dış politikasını tehdit olarak gören, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tamamen haksız, yanlı Yunan ve Rum tezlerini yansıtan ve 1915 olaylarına ilişkin tek taraflı tutarsız Ermeni anlatılarına dayanan önyargılı bu yazımı reddediyoruz" denildi.