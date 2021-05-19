Son dakika: Sağlık Bakanlığından Kovid-19 aşısı açıklaması
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 26 milyon 912 bin 166'ya ulaştı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 26 milyon 912 bin 166'ya ulaştı.
BAKAN KOCA, İLLERE GÖRE HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKA SAYILARINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün (18 MSYIS2021) illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 8-14 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vakası sayılarına yer vererek, "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadesini kullandı.
Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vakası sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı.
Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Erzurum'da 192,28, İstanbul'da 184,78, Ağrı'da 182,84, Rize'de 167,27 ve Bilecik'te 156,37 oldu.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Vaka sayısı her 100 bin kişide, Şırnak'ta 26,96, Adana'da 28,69, Hatay'da 32,54, Osmaniye'de 35,91 ve Kahramanmaraş'ta 43,06 olarak kayıtlara geçti.
İllerin 8-14 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
"Erzurum (192,28), İstanbul (184,78), Ağrı (182,84), Rize (167,27), Bilecik (156,37), Bolu (155,65), Erzincan (154,84), Kocaeli (154,46), Kırklareli (153,43), Çankırı (153,3), Ankara (152,63), Kütahya (152,08), Ordu (149,72) Zonguldak (147,66), Eskişehir (146,26), Kastamonu (145,86), Kars (144,25) Tokat (139,5), Sivas (137,6), Isparta (137,18), Kırıkkale (137,06), Giresun (134,83), Karabük (134,23), Tekirdağ (132,83), Karaman (129,85) Çorum (129,78), Düzce (127,88), Kayseri (127,26), Bartın (126,14)...
Amasya (125,19), Trabzon (125,14), Tunceli (124,64), Yozgat (123,36), Nevşehir (123,29), Ardahan (122,71), Konya (121,87), Çanakkale (120,95), Niğde (118,76), Kırşehir (114,79), Balıkesir (113,84), Bursa (110,35), Gümüşhane (109,38), Sakarya (108,95), Afyon (106,25), Malatya (104,45), Burdur (99,97), Sinop (97,02), Bitlis (96,87), Samsun (95,57), Bayburt (95,23), İzmir (93,86), Aksaray (93,38), Denizli (92,9), Elazığ (91,5), Uşak (90,95), Edirne (82,16), Yalova (78,61), Iğdır (78,48), Artvin (78,47), Hakkari (78,43), Gaziantep (76,53), Manisa (74,86) Kilis (73,53), Muğla (72,54), Bingöl (64,59), Diyarbakır (63,81), Antalya (61,65), Batman (56,91), Şanlıurfa (49,36), Van (49,16), Siirt (48,93), Adıyaman (48,38), Muş (48,16), Aydın (47,36), Mersin (47,04), Mardin (46,21), Kahramanmaraş (43,06), Osmaniye (35,91), Hatay (32,54), Adana (28,69), Şırnak (26,96)."
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