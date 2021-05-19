ABD sözcüsünün Başkan Erdoğan’a iftirasına 'Türk Yahudi Toplumu'ndan tepki: Çok haksız ve ayıptır

Türk Yahudi Toplumu sosyal medya hesaplarından Ned Price'a cevaben yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur." denildi.