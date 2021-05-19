ABD sözcüsünün Başkan Erdoğan’a iftirasına 'Türk Yahudi Toplumu'ndan tepki: Çok haksız ve ayıptır
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu” iftirasına Türk Yahudi Toplumu tepki gösterdi.
Türk Yahudi Toplumu sosyal medya hesaplarından Ned Price'a cevaben yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur." denildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.
ABD'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son zamanlarda yaptığı anti-Semitist açıklamalarını şiddetle kınıyoruz" denilmişti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullanan Çelik, "Netenyahu hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir." dedi.
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