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ABD sözcüsünün Başkan Erdoğan’a iftirasına 'Türk Yahudi Toplumu'ndan tepki: Çok haksız ve ayıptır

Sözcüsü ’ın “Cumhurbaşkanı ’ın karşıtı söyleme sahip olduğu” iftirasına tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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ABD sözcüsünün Başkan Erdoğan’a iftirasına 'Türk Yahudi Toplumu'ndan tepki: Çok haksız ve ayıptır

sosyal medya hesaplarından 'a cevaben yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur." denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başkanı 'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.

ABD'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son zamanlarda yaptığı anti-Semitist açıklamalarını şiddetle kınıyoruz" denilmişti.

Sözcüsü Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullanan Çelik, " hükümetinin zulmüne destek verenlerin kendi vicdan açıklarını Cumhurbaşkanımız hakkında yalan söyleyerek kapatması mümkün değildir." dedi.

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