Milli Savunma Bakanlığından 19 Mayıs için özel klip
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir video klip yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, “Asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlar, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız” ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 19 Mayıs'ı kutladığı özel bir video yayımladı.
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız" ifadeleri yer aldı.
Asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele Kahramanlarımızı, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız.#19Mayıs1919🇹🇷 pic.twitter.com/iJuu2aB7n7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2021