19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Milli Savunma Bakanlığından 19 Mayıs için özel klip

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir video klip yayınlayan , “Asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlar, Başkomutanımız başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Milli Savunma Bakanlığından 19 Mayıs için özel klip

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 19 Mayıs'ı kutladığı özel bir video yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız" ifadeleri yer aldı.

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