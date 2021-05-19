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BM Genel Kurulu toplantısı 'Filistin' gündemiyle toplanıyor! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için New York'a gidiyor

Dışişleri Bakanı , 'de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla düzenlenecek (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün 'a gidecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2021
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BM Genel Kurulu toplantısı 'Filistin' gündemiyle toplanıyor! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için New York'a gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla, BM Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'ın başkanlığında 20 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere Filistin, Pakistan ve Tunus Dışişleri Bakanlarıyla birlikte bugün New York'a seyahat edecektir. Sayın Bakanımızın BM Genel Kurulu'na hitap etmesi ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

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