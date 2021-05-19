Kafeler için kritik tarih! Kafe, lokanta, restoran, kahvehane ve çay bahçeleri ne zaman açılacak? 1 Haziran'da...
Kafe ve lokantalar ne zaman açılacak? Tam kapanma dönemi sonrası kademeli normalleşme süreci başladı. Tam kapanmanın bitmesi ile birlikte restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerlerinin hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekleri belirtilmişti. Peki, kafe, lokanta, restoran, kahvehane ve çay bahçeleri ne zaman açılacak? 1 Haziran'da açılacak mı? İşte cevaplar...
Kafe ve lokantalar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma dönemine geçilmişti. Bu süreç içerisinde alınan tedbirler ile vaka sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından kademeli normalleşme başladı. En çok merak edilenlerden biri de kafe ve lokantalar oldu. Peki, kafe, lokanta, restoran, kahvehane ve çay bahçeleri ne zaman açılacak? 1 Haziran'da açılacak mı? İşte haberin detayları...
KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, önümüzdeki 2 haftalık süreçte yani 1 Haziran'a kadar salgının seyri izlenecek. Vaka sayısında belirli sayının altına düşülmesi ile birlikte kafe, lokanta, restoran, kahvehane ve çay bahçelerinin açılması bekleniyor.
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis; hafta sonlarında ise 07.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler.
Kademeli normalleşme döneminde gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edileceği belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:
"Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Alışveriş merkezleri ise hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır. Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir. Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir."
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerlerinin hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyeceği bildirilen genelgede, online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekleri aktarıldı.
İSTANBUL'DA NİSAN AYI ORTASINA GÖRE VAKA SAYILARI YÜZDE 600 AZALDI
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecini ve sonuçlarını değerlendirirken, aşılamadaki son duruma ilişkin de bilgi verdi.
Bütün toplumun uyumu, kısıtlamanın etkisi, özellikle de sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle sürecin Türkiye'de kontrol altına alındığını belirten Memişoğlu, salgının Türkiye'de ve dünyada dalgalı bir seyirle devam ettiğini söyledi.
Memişoğlu, geçen yıl mart-nisan aylarında görülen yükselmenin benzerinin, kasım-aralık ile bu yıl mart-nisan aylarında yaşandığını, süreçlerin hem vaka sayıları hem hasta yatış hem de yoğun bakım yoğunluğu anlamında benzer olduğunu anlattı.
Türkiye'nin hem sağlık hizmetleri alt yapısı hem insan gücü anlamında dünyada iyi yerlerde olduğunu aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Özellikle İstanbul'da son bir ayda ciddi bir düşüş yaşadık. Tabii bu hem ramazan ayının hem kısıtlamaların hem de insanların farkındalığı, uyumuyla çok etkin oldu. Özellikle kasım ayındaki yükselişten sonra inişe geçtik ve nisanın ortasında esasında vaka sayıları anlamında İstanbul'da en üst noktaya ulaşmıştık. O günden bugüne vaka sayılarımız onda bire kadar düşmüş durumda. Bu daha da düşecek. Gözlemlerimiz bu şekilde. Yatan hastalarımızda da bu yaklaşık dörtte bire düşmüş durumda. Yoğun bakımlarda da bu durum yarıya kadar azalmış durumda. Bu daha da düşecektir ama bu hem bizim uyumumuza hem toplumun farkındalığına hem de aşılamaya çok bağlı. Salgın her ne kadar dalgalı seyretse de bazı dönemlerde, zamanlarda yükselmişse de esas yükselmesinin ve kontrolden çıkmasının en önemli sebeplerden birisi toplumun salgının bittiği algısıdır. Toplumun salgının bitmediğini bilmesini istiyorum. Çünkü bu salgının ne kadar süreceği, nasıl seyredeceği konusunda dünyada hiçbir bilim insanı uzak öngörü yapamıyor. Tamamen bazı spekülatif veya tahminlere yönelik insanlar yorumda bulunuyor. Onun için toplumun, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı 'bitti' demediği sürece salgından kendimizi korumanın en önemli yolunun maske, mesafe, hijyen ve aşılama olduğunu bilmesini istiyorum."
"YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARIMIZIN YAŞ ORTALAMASI ŞU ANDA YÜZDE 59,5"
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek, "Şimdiye kadar, 2,5 milyon kişiye yaklaşık 4 milyon 300 bin doz aşı yaptık. Bunların yaklaşık yüzde 30'nun da ikinci dozlarını yapmaya devam ediyoruz. Aşı randevularımızı günlük 170 bin doz açıyoruz ama maalesef 20-30 bini doluyor en fazla. 65 yaş üzeri aşılama oranlarımız yüzde 82'nin üzerinde. 55 ile 64 yaş arasındaki aşılama oranlarımız maalesef hala yüzde 62. Bunu yükseltmemiz ve insanları aşıya getirmemiz lazım." diye konuştu.
Salgında aşıdan başka bir silah olmadığını ve aşılamanın önemini vurgulayan Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu bizim yoğun bakım yataklarımızdaki yaş ortalamasını düşürmüş durumda. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yaş ortalaması kasım ayında 62 iken şu anda 59,5. Bu da aşılamanın etkisini göstermiş durumda.
Şunu da bilmemiz lazım, tabii ki bunaltıcı ve yorucu bir süreç bu salgın. İnsanların buna tahammül ve sabretmesi gerekiyor. Her ne kadar biz bu salgınla çok iyi mücadele etsek de farkındalığımız, uyumumuz azalırsa bu yükselme trendine yeniden girme tehlikesi var. Ama bizim öngörümüz, geçmişteki yaşadıklarımız ve simülasyona baktığımız zaman haziran, temmuz ve ağustos aylarında biraz daha rahat edeceğimizi, ekim ayından itibaren riskli bir alana yeniden gireceğimizi öngörmekle birlikte bunun aşılamayla rahatlıkla yönetilebileceğini düşünüyoruz. İnsanlarımızın da bu konuda aşılamaya teveccüh göstermesini istiyoruz. İstanbul'da aşı stoklarımızla ilgili herhangi bir sorun yok. Şu anda hem Sinovac hem BioNTech aşısı rahatlıkla randevu alınıp yapılabilmektedir."
"AŞILAMA ORANLARIMIZ YÜKSELDİKÇE BÖYLE BİR YÜKSELME YAŞAMAYACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ"
Yakında Rus aşısının da geleceğini, ayrıca Türk bilim insanlarının da aşı konusunda çok büyük bir çaba içerisinde olduklarını, çok yakın zamanda yerli aşının da uygulanmaya başlanacağını ifade eden Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Toplumun uyumu, aşının etkisi ve kısıtlamaların sağladığı fayda, özellikle mayıs ayının başından itibaren ciddi bir düşüşe sebebiyet verdi. Bu düşüş sayesinde şu anda biz kasımda yaşadığımız hem yoğun bakım hastalarının hem normal hastaların azalma trendini çok daha çabuk ve hızlı yaşamaya başladık. Bu da esasında bizim açımızdan çok sevindirici. Toplumun uyumu, aşıların ve kısıtlamanın etkisini görmüş durumdayız. İnşallah böyle devam eder. İstanbul'un en yüksek vaka sayısının görüldüğü nisan ayının ortasına göre bugün vaka sayımızda yaklaşık yüzde 600 gibi bir azalma söz konusu. Yatan hastalarımızda ise yüzde 106 gibi bir azalma söz konusu. Bu kısıtlamalar, farkındalık ve aşıların etkisiyle yatan hastalarımızda bu oluşmuş durumda. Yoğun bakım hastalarımızda da yüzde 58 gibi bir azalma söz konusu. Tabii ki testlerde de bir azalma var, doğal olarak başvurularımızda da bir azalma var. Testler azaldığı için vaka azalmadı esasında, bizim oranlarımız da azaldı. Vaka pozitiflik oranlarımız da çok azalmış durumda. Test sayılarımız yaklaşık yüzde 200 gibi azalırken, yüzde 600 gibi vaka sayılarımız azaldı. Bu çok büyük bir başarı. İnşallah böyle devam eder."
Memişoğlu, ölüm oranlarında da azalmanın söz konusu olduğunu ifade ederek, "Uyum, maske, hijyen ve aşı, devamlılığın sağlanmasını temin edecek en önemli unsurlar. Bunun haziran, temmuz, ağustosta da bu şekilde devam edeceğini, aşılamayla ilgili oranlarımız yükseldikçe de inşallah bir daha böyle bir yükselme yaşamayacağımızı öngörüyoruz ve umut ediyoruz." dedi.
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