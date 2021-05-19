Kafeler için kritik tarih! Kafe, lokanta, restoran, kahvehane ve çay bahçeleri ne zaman açılacak? 1 Haziran'da...

Kafe ve lokantalar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma dönemine geçilmişti. Bu süreç içerisinde alınan tedbirler ile vaka sayısında ciddi oranda düşüş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından kademeli normalleşme başladı. En çok merak edilenlerden biri de kafe ve lokantalar oldu. Peki, kafe, lokanta, restoran, kahvehane ve çay bahçeleri ne zaman açılacak? 1 Haziran'da açılacak mı? İşte haberin detayları...

KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, önümüzdeki 2 haftalık süreçte yani 1 Haziran'a kadar salgının seyri izlenecek. Vaka sayısında belirli sayının altına düşülmesi ile birlikte kafe, lokanta, restoran, kahvehane ve çay bahçelerinin açılması bekleniyor.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis; hafta sonlarında ise 07.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler.