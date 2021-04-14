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5 vatandaş ve 1 jandarmamızı şehit eden 2 terörist öldürüldü! Bakan Süleyman Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı , 'da 5 vatandaş ve 1 jandarmayı eden biri "turuncu" kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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5 vatandaş ve 1 jandarmamızı şehit eden 2 terörist öldürüldü! Bakan Süleyman Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 5 vatandaş ve 1 jandarmayı şehit eden biri "turuncu" kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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