Koronavirüste normalleşme süreci yaz hedefi belirlendi: Vaka sayısında üst sınır 15 bin
17 gün süren tam kapanma sürecinden kademeli normalleşme dönemi başladı. Buna göre yaz dönemi boyunca kademeli normalleşme ile vaka sayılarının tutulmak istendiği aralık ve üst sınır belli oldu. Tam kapanmadan kısmi normalleşmeye geçişte 7 ve 15 günlük periyotlarla salgını tetikleyen unsurların takip edilebileceği ve analiz yapılabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, haziran- temmuz aylarında 30 milyon doz aşının yapılması ve kısmi normalleşmenin iyi yönetilmesi durumunda vaka sayısının 10-15 bin bandında kalacağını ifade ediyorlar.
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ve bu yıl mart ayında vakaların gerilemesi üzerine hızla normalleşmeye geçilmesinin salgın dalgasının güçlenerek geri dönmesi anlamına geldiği belirtildi. Tam kapanmadan kısmi normalleşmeye geçişte 7 ve 15 günlük periyotlarla salgını tetikleyen unsurların takip edilebileceği ve analiz yapılabileceği belirtiliyor.
Eğer kısmi normalleşme takvimi aralıklarla başarıyla uygulanırsa, arada yapılacak vaka analizlerinden salgının en çok hangi hareketlilik ve hangi bölgede tetiklediği de görülebilecek. Buna ilişkin eski veriler olmasına rağmen, mutasyona da bağlı olarak yeni analiz yapmanın önemli olduğu belirtiliyor.
VAKA SAYISINDA ÜST SINIR 15 BİN
Bu süreçte 3 çalışmanın büyük önem taşıdığı kaydedildi. "Sıkı denetim, kontrollü normalleşme ve aşı kampanyasının hızlandırılması" durumunda yaz aylarının kolay yönetileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, haziran- temmuz aylarında 30 milyon doz aşının yapılması ve kısmi normalleşmenin iyi yönetilmesi durumunda vaka sayısının 10-15 bin bandında kalacağını ifade ediyorlar. Sonbaharda, aşı uygulamasının başarısına bağlı olarak daha rahat bir kışa hazırlanabileceği iddia ediliyor.
BİR HAFTA DAHA DÜŞÜŞ SÜRECEK
Hürriyet'in haberine göre; uzmanlar, "Kademeli açılışın ardından, bir hafta daha vakalar düşmeye devam eder. Açılışa bağlı artış, sonraki hafta görülmeye başlayacaktır. Kümelenmeler ve toplumsal hareketlilik başlayınca, vaka sayısında yeniden artış olacak. Ancak kurallara uyulması ve hızla aşılamayla bunun 10-15 binler civarında olacağını düşünüyoruz. Sağlık sistemi bu oranda vakayı yönetebilir" dediler.
TATİLCİLERİ BEKLEYİŞ
17 günden sonra bu sabah sona eren tam kapanma döneminde, sahiller de sakindi. Antalya'nın dünyaca ünlü plajları, sokağa çıkma yasağında bomboş kaldı.
Bayram ve haftasonları yerli yabancı binlerce insanı ağırlayan Konyaaltı, Lara ve Kundu sahillerindeki plajlar, boş kalan şezlongları ve şemsiyeleriyle havadan böyle görüntülendi. Konyaaltı sahilinde az sayıda turist denizin keyfini çıkardı. İşletmecilerin umudu ise vaka sayısının bir an önce düşmesi ve sahillerin eski kalabalık günlerine dönmesi.
VAKA SAYISI 10 BİN 512 OLDU
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 760 oldu. Yeni vaka sayısı ise 10 bin 512 olarak tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 202 bin 243 test yapıldı, 920 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı ise 2 bin 468 oldu. Dün 14 bin 418 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.
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