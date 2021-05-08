Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"TOPYEKÜN SAHADAYIZ"
Bakan Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımıza dualarla, SİHA, İHA, Uçak, topyekün sahadayız" ifadelerini kullanarak Mardin'in Nusaybin Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Altı terörist etkisiz...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 8, 2021
Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok)
Kahramanlarımıza dualarla
Jandarma🤲🏻 Polis🤲🏻 İstihbarat🤲🏻
SİHA👏 İHA👏 Uçak👏
Topyekün sahadayız...