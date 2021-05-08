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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı , 'in ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"TOPYEKÜN SAHADAYIZ"

Bakan Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımıza dualarla, SİHA, İHA, Uçak, topyekün sahadayız" ifadelerini kullanarak Mardin'in Nusaybin Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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