Son dakika: CHP'li İBB'de dezenfektan skandalı! Bakanlıktan İmamoğlu'na inceleme

TUNCER: İMKB MESLEK LİSESİ'NDEN LİTRESİ 15 TL'DEN DEZENFEKTAN ALDIK

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, 4 Nisan 2020 tarihinde açıklamada bulunmuştu.

Tuncer; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir menşeli bir firmadan "Dezenfektan" alımı yaptığını hatırlatarak, "Litresi 73 TL'den 15 bin litre dezenfektan alımına 1 milyon 100 bin TL'ye alım yapıyor. Biz Ümraniye Belediyesi olarak İstanbul Gürpınar İMKB Meslek Lisesi'nden litresi 15 TL'den 4000 litre alarak 60.000 TL ödüyoruz" demişti.

ONGUN'UN, "İBB HALKINA KALİTELI HİZMET SUNAR" İDDİASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Yavuz Selim Tuncer'e cevap vermiş ve "İBB'nin ürünü sizinkinden farklı olarak alkolsüzdür. Dünyada Covid19 dahil virüs ve bakteri bertarafında en etkili üründür. Araştırırsanız piyasa fiyatının yarısına aldığımızı da görürsünüz. Ümraniyemizi de bu etkili ürünle dezenfekte ediyoruz. İBB halkına kaliteli hizmet sunar" iddiasında bulunmuştu.