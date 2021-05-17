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Son dakika: CHP'li İBB'de dezenfektan skandalı! Bakanlıktan İmamoğlu'na inceleme

Son dakika haberi... CHP'li 'nin piyasada 15 lira olan dezenfektanı 74 liradan aldığının ortaya çıkmasının ardından çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Son dakika: CHP'li İBB'de dezenfektan skandalı! Bakanlıktan İmamoğlu'na inceleme

müfettişlerinin; 'nin 19 Mart 2020 tarihli dezenfektan alım ihalesinde usulsüzlükler yapılarak kamu zararına sebep olunduğu iddialarını araştıracağı öğrenildi.

İBB: LİTRESİ 15 LİRA OLAN DEZENFEKTAN 74 LİRADAN ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, piyasada en fazla 15 lira olan dezenfektanı 74 liradan aldığı ortaya çıkmıştı. menşeli firmanın toptan mal satış lisansının olmadığı belgelendi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın açıklamasında; "19 Mart 2020 tarihli dezenfektan alım ihalesinde usulsüzlükler yapılarak kamu zararına sebep olunduğu iddiaları ile ilgili olarak; İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 24 Ocak 2021 tarihli araştırma/ön inceleme onayı gereğince 9 Şubat 2021 tarihinde mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

TUNCER: İMKB MESLEK LİSESİ'NDEN LİTRESİ 15 TL'DEN DEZENFEKTAN ALDIK

Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi , 4 Nisan 2020 tarihinde açıklamada bulunmuştu.

Tuncer; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir menşeli bir firmadan "Dezenfektan" alımı yaptığını hatırlatarak, "Litresi 73 TL'den 15 bin litre dezenfektan alımına 1 milyon 100 bin TL'ye alım yapıyor. Biz Ümraniye Belediyesi olarak İstanbul Gürpınar İMKB Meslek Lisesi'nden litresi 15 TL'den 4000 litre alarak 60.000 TL ödüyoruz" demişti.

ONGUN'UN, "İBB HALKINA KALİTELI HİZMET SUNAR" İDDİASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü , Yavuz Selim Tuncer'e cevap vermiş ve "İBB'nin ürünü sizinkinden farklı olarak alkolsüzdür. Dünyada Covid19 dahil virüs ve bakteri bertarafında en etkili üründür. Araştırırsanız piyasa fiyatının yarısına aldığımızı da görürsünüz. Ümraniyemizi de bu etkili ürünle dezenfekte ediyoruz. İBB halkına kaliteli hizmet sunar" iddiasında bulunmuştu.

"DEZENFEKTAN ALIM İHALESİNDE USULSÜZLÜKLER YAPILARAK KAMU ZARARINA SEBEP OLUNDUĞU İDDİALARI"

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"17 Mayıs 2021 tarihli bazı basın yayın organlarında 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dezenfektan soruşturması" içerikli haber ve yorumların yer alması üzerine, konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 12 Mayıs 2020 ve 7 Haziran 2020 tarihli yazıları ve bu yazılar ekindeki bir şahsa ait 20 ve 24 Mart 2020, 26 Nisan 2020, 27 Mayıs 2020, 1 Haziran 2020 tarihli elektronik postalar ve 1 Haziran 2020 tarihli şikâyet dilekçesi üzerine;

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından 1) 6 Ocak 2020 tarihinde muhtelif kültürel etkinlikler, organizasyonlar, tanıtım, duyuru çalışmaları ve baskılı işler hizmet alım ihalesi, 2) 19 Mart 2020 tarihli dezenfektan alım ihalesinde usulsüzlükler yapılarak kamu zararına sebep olunduğu iddiaları" ile ilgili olarak; İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24 Ocak 2021 tarihli araştırma/ön inceleme onayı gereğince 9 Şubat 2021 tarihinde mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir.

Bahse konu şikâyetin somut bir ihaleye ait olması ve kamu zararına sebep olunduğuna dair iddialar içermesi sebebiyle müfettiş tarafından bilirkişi görevlendirmesi yapılmış olup, benzer tüm iddialarda olduğu gibi, bahse konu iddialarla ilgili olarak da 4483 sayılı kanun gereğince rutin süreç devam etmektedir."

Bakanlıktan İmamoğlu hakkında inceleme! BAKANLIKTAN İMAMOĞLU HAKKINDA İNCELEME!
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