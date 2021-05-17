Esnafa can suyu! Başkan Erdoğan esnafa destek paketinin detaylarını açıkladı
4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa hibe desteğinin ayrıntılarını tek tek açıkladı. Salgın döneminde etkilenen esnafa dönük yeni destek açıklaması yapan Erdoğan, ''235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek'' dedi. Erdoğan, çay alım fiyatının 4 TL olduğunu da duyurdu. İşte esnafa destek paketinden yararlanacak meslek grupları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü.
Başkan Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız.
1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.
2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.
Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum.
ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI ERTELENECEK
Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir.
2021 ALIM FİYATLARI
Ton başına bin 275 olan arpa fiyatını bin 750 liraya yükseltiyoruz. Nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlendi. Açıkladığımız alım fiyatları diğer alım kurumları için de referans alım olacak, farklı fiyatlandırma alınmayacak. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3.87 liraya, destekleme ile 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz tek karış toprağı boş bırakmadan dikmeleri ekmeleridir. Yeni hasat döneminin milletimize, ülkemize hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Görüldüğü gibi TC tarihinde görülmemiş destek paketleriyle insanlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Tüm bu gayretlerimize rağmen gönlü buruk vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istemek inancımızın gereğidir. Bizim bu husustaki muhatabımız da milletimizin kendisidir. Eğer işi doğru yapmışsak milletimizden göreceğiz.
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