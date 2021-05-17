Boğaziçili Zeynep Hilal Demirci'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun algı oyununu bozduğu video dünyanın gündeminde

TURKPRESS: "ONU TWİTTER'DA ZOR DURUMDA BIRAKTI…"

Turkpress adlı internet sitesinin "Onu Twitter'da zor durumda bıraktı… Türk aktivist, Netanyahu'nun yanlış yönlendirme girişimini başarısızlığa uğrattı" başlıklı haberinde şöyle denildi: "Türk aktivist Zeynep Hilal Demirci, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Twitter üzerinden yaptığı yanıltma girişimini engellemede başarılı oldu.



Netanyahu bir video klibi aracılığıyla Dünya kamuoyunu yanıltmaya ve İsraillilerin kurban, Filistinlilerin ise suçlu olduğunu ve meydana gelen kaos ve saldırılardan sorumlu olduğunu göstermeye çalışıyordu.





İşgalci İsrail'in Başbakanı; Washington, Paris ve Londra gibi küresel başkentlerdeki sükunetle, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananları karşılaştırdığı ve 'Gerçeği paylaş' yazdığı tweetle bir video klibi yayınladı.

Senaryo yazma konusunda uzman olan Türk aktivist Zeynep 'Peki... Gerçeği paylaşıyorum' başlığı altında hazırladığı ve yayınladığı benzer bir video ile gerçeği ve İsrail vahşetini vurgulayarak gönderiye cevap verdi.



Zeynep'in tweeti on binlerce insanla etkileşime girme fırsatı yakaladı ve Netenyahu'nun elde ettiği etkileşimi aştı. Bu olay, Netanyahu'nun özellikle sosyal medyanın İsrail'e olan ön kabulü ile olayların iç yüzünü çarpıtmaya çalışmasını engellemesiyle dikkat çekicidir."