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Son dakika: Uyuşturucu çetesine baskın! Lüks araçlar ele geçirildi

Son dakika haberi... 'nın başkenti 'de en büyük uyuşturucu çetesine düzenlenen baskında 20 lüks araç, çeşitli silahlar, 700 bin euro nakit para ve 600 kilogram kokain ele geçirildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Son dakika: Uyuşturucu çetesine baskın! Lüks araçlar ele geçirildi

İspanya'da ulusal polis başkent Madrid'de en büyük uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenledi.

Son dakika: Uyuşturucu çetesine baskın! Lüks araçlar ele geçirildi

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, baskında 250 bin euro değerindeki Ferrari dahil toplamda 20 lüks araç, 600 kilogram kokain, silah cephaneliği ve 700 bin euro nakit para ele geçirildi.

Son dakika: Uyuşturucu çetesine baskın! Lüks araçlar ele geçirildi

Operasyon kapsamında 12 çete üyesinin de yakalandığı belirtildi.

Son dakika: Uyuşturucu çetesine baskın! Lüks araçlar ele geçirildi

Polis açıklamasında, Madrid'deki en büyük kokain dağıtım şebekesi olan çetenin liderinin Faslı olduğu ve Kolombiya, İspanya ve Kuzey Avrupa'daki uyuşturucu çeteleriyle işbirliği yaptığı ifade edildi.

Son dakika: Uyuşturucu çetesine baskın! Lüks araçlar ele geçirildi

İspanyol polisinin operasyonu Kolombiya polisiyle koordinasyonlu gerçekleştirdiği öğrenildi.

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