Gara'da tespit edilen PKK'lı teröristler öldürüldü

SON DAKİKA HABERİ | Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/sxeN28DRAE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2021