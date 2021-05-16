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Gara'da tespit edilen PKK'lı teröristler öldürüldü

terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. sosyal medya hesabı üzerinde son dakika gelişmesini duyurdu. ’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist öldürüldü. Ayrıntılar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Gara'da tespit edilen PKK'lı teröristler öldürüldü

SON DAKİKA HABERİ | Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

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