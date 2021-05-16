Gara'da tespit edilen PKK'lı teröristler öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinde son dakika gelişmesini duyurdu. Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist öldürüldü. Ayrıntılar haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ | Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2021
Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/sxeN28DRAE