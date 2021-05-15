Temmuz’da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak!
Son dakika haberine göre; Tam kapanmanın ardından yurtdışından gelecek aşı sevkiyatıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında aşılama işlemleri hızlanacak. Sinovac’ta 2. parti aşılar yolda. BioNTech aşısı ise Haziran’da 22, Temmuz’da 30 milyon doz gönderilecek. Temmuz ayında 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak.
İKİ AYDA 52 MİLYON BIONTECH
Sağlık Bakanlığı'nın Pfizer/ BioNTech ile yaptığı görüşmelerin ardından iki ay içinde gelecek Biontech aşılarının miktarı da belli oldu. Türkiye'ye haziranda 22, temmuz ayında ise 30 milyon doz BioNTech aşısı ulaşacak.
Böylece iki ay içinde 52 milyon doz BioNTech aşısı yurda gelmiş olacak ve 26 milyon vatandaş 2 doz BioNTech aşılarını 6-8 hafta arayla olabilecek.
SİNOVAC, GELECEK HAFTA
Çinli Sinovac firmasının aşı sevkiyatı ise kademeli olarak artacak. Bu hafta 1.3 milyon doz aşının Türkiye'ye sevkiyatını yapan Sinovac, 2. parti aşıları da gelecek hafta gönderecek.
Çin'in şu ana kadar en çok aşıyı Türkiye'ye verdiğini belirten Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng, "Geçen sene aralık ayından bu yana Çin aşısı Türkiye'ye gelmeye başlamıştı.
Bugüne kadar Türkiye'ye 27 milyon doz Sinovac aşısı gelmiştir. Bu rakam şu anda Çin'in yabancı ülkelere verdiği en yüksek miktar. Çin şu ana kadar en çok Türkiye'ye aşı vermiştir" ifadelerini kullandı.
SPUTNİK, 2 HAFTA İÇİNDE
Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı ise 2 hafta içinde gerçekleşecek. Aralık ayına kadar da Rusya'dan kademeli olarak 50 milyon doz aşı gelecek. Ayrıca Sputnik V aşısının üretimi Türkiye'de de yapılacak. Yüzde 90'ın üzerinde etkinliği olduğu belirlenen aşının yüksek hacimli üretimine yaz ortasında geçilecek.
EYLÜL'DE KİTLE BAĞIŞIKLIĞI
BioNTech, Sinovac ve Sputnik V aşıları haziran-temmuz aylarında Türkiye'nin dört bir yanındaki hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde uygulanacak. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak.
Sinovac aşılarının 2. doz uygulaması 28 gün sonra, BioNTech aşılarının 2. doz uygulamaları ise ilk dozdan sonraki 6-8 hafta arasında yapılacak. Haziran-eylül ayları arasında nüfusun yüzde 70'inden fazlası aşılandığı için de eylül ayından itibaren kitle bağışıklığına geçilmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...
- Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...
- Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...
- Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...
- Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...
- Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...
- Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...
- Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...
- Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı 2021 olacak mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Jandarma...
- AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...