14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye o ülke ile de test zorunluluğunu kaldırdı! THY'den flaş açıklama

Türkiye o ülke ile de test zorunluluğunu kaldırdı! THY'den flaş açıklama

ile arasında yapılan anlaşma gereği ülkelere giriş için zorunlu olan testi şartı karşılıklı olarak kaldırıldı. Alnan kararı THY Genel Müdürü duyurdu ve "Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen /aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
ABONE OL
Türkiye o ülke ile de test zorunluluğunu kaldırdı! THY'den flaş açıklama

Koronavirüs önlemleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı. İki ülke vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.

PCR TESTİ OLMADAN SEYEHAT EDİLEBİLECEK

Konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen Kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır" dedi.

İşte günün koronavirüs tablosu! İŞTE GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA