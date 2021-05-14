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Mescid-i Aksa'da "Erdoğan" sloganları atıldı!

İsrail ordusunun Mescid-i Aksa’ya yaptığı alçak saldırıları protesto eden Filistinliler, Türkiye Cumhurbaşkanı ’a ’ne askeri destek çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Mescid-i Aksa'da Erdoğan sloganları atıldı!

İşgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Türkiye Cumhurbaşkanı 'a 'ne askeri destek çağrısı yaptı.

Filistinliler, 'te kılınan cuma namazı sonrası, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki revakların altında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi.

ve bayraklarının açıldığı gösteride, tekbirler ile Hamas lehine ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteride, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze'ye askeri destek çağrısı yapıldı.

CUMA HUTBESİNDE GAZZE ŞERİDİ VE MESCİD-İ AKSA'DAKİ SALDIRILAR ELE ALINDI

Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü , okuduğu cuma hutbesinde Mescid-i Aksa'nın İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana bu kadar saldırıya maruz kalmadığını vurguladı.

Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve "işgal devletinin" buradan elini çekmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıya da dikkati çeken Şeyh Sabri, saldırının durdurulması gerektiğini kaydetti.

Şeyh Sabri, hutbe sonrası Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için dua etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.

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