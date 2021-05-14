Mescid-i Aksa'da "Erdoğan" sloganları atıldı!
İsrail ordusunun Mescid-i Aksa’ya yaptığı alçak saldırıları protesto eden Filistinliler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Gazze Şeridi’ne askeri destek çağrısı yaptı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze Şeridi'ne askeri destek çağrısı yaptı.
Filistinliler, Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazı sonrası, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki revakların altında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi.
CUMA HUTBESİNDE GAZZE ŞERİDİ VE MESCİD-İ AKSA'DAKİ SALDIRILAR ELE ALINDI
Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde Mescid-i Aksa'nın İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana bu kadar saldırıya maruz kalmadığını vurguladı.
Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve "işgal devletinin" buradan elini çekmesi gerektiğini söyledi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıya da dikkati çeken Şeyh Sabri, saldırının durdurulması gerektiğini kaydetti.
Şeyh Sabri, hutbe sonrası Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için dua etti.
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