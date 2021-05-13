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İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması | Ağrı'da özel harekat polisi şehit oldu

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Giriş: 13.05.2021 23:17
Güncelleme:13.05.2021 23:21
İçişleri Bakanlığı'nın son dakika açıklamasına göre; Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisinin, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının İran tarafından açtığı taciz ateşi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."

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