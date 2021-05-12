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Türkiye'den teröre 230 kilometrelik kritik önlem
Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad ilçelerini terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtaran Mehmetçik, bölgede istikrarı korumak için Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin etrafına dev bir hendek kazıyor.
Yaklaşık 230 kilometre uzunluğundaki 4 metre yüksekliğe ve 4 metre genişliğe sahip hendek ve set sayesinde bölgeye kaçak geçişler engellenecek. Terör örgütlerinin bomba, el yapımı patlayıcı yüklü araç geçişlerine son verilecek.
Giriş Tarihi: 12.05.2021 23:56 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 23:58
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