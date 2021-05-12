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Türkiye'den teröre 230 kilometrelik kritik önlem

Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad ilçelerini terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtaran Mehmetçik, bölgede istikrarı korumak için Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin etrafına dev bir hendek kazıyor.
Yaklaşık 230 kilometre uzunluğundaki 4 metre yüksekliğe ve 4 metre genişliğe sahip hendek ve set sayesinde bölgeye kaçak geçişler engellenecek. Terör örgütlerinin bomba, el yapımı patlayıcı yüklü araç geçişlerine son verilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 12.05.2021 23:56 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 23:58
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Türkiye'den teröre 230 kilometrelik kritik önlem

Türkiye sınırının güvenliği yaklaşık 30 kilometre derinlikte başlayacak.

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Türkiye'den teröre 230 kilometrelik kritik önlem

Resulayn'ın doğu kırsalından başlayan hendek, sınırdan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip M4 Yolu boyunca devam edip Tel Aybad'ın batısında son bulacak.

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Türkiye'den teröre 230 kilometrelik kritik önlem

Barış Pınarı Harekâtı bölgesini çepeçevre saracak.

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Türkiye'den teröre 230 kilometrelik kritik önlem

M4 yoluna paralel bir şekilde inşa edilen dev hendek yol üzerinde iki önemli kavşak noktasında bulunan Tel Temir ve Ayn İsa hattı boyunca devam edecek.

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Türkiye'den teröre 230 kilometrelik kritik önlem

Terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan ve zaman zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'yle teröristler arasında sıcak çatışmaların yaşandığı bu bölgelerden gelen tehditler de hendek sayesinde son bulacak.