Son dakika: Bakan Akar sınırın sıfır noktasında! Mehmetçik'in bayramını kutladı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın komuta kademesi ile Irak sınırının sıfır noktasındaki üs bölgelerini ziyaret ederek, Mehmetçik'in bayramını kutladı.

Akar: "Yunan komşularımızın provokasyondan, tehdit dilinden vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821-2020 arasındaki haritaya baksınlar, kim yayılmacı"

"(S400) Taarruzi bir yönü yok. Durduğu yerde herhangi bir şekilde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir. Kimse için risk, tehdit veya tehlike değildir."

"(Mısır ile) İlişkilerin düzelmesi iki tarafa da faydalı olacak. Türkiye-Libya-Mısır ilişkilerinin ülkelere, taraflara ciddi yarar sağlayacağının görülmesi lazım."