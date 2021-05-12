İsrail'in zulmünden değil protestolardan rahatsız oldu! Pandemiyi bahane eden Kaftancıoğlu ikiyüzlülüğü!







KAFTANCIOĞLU PROTESTOLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı kesimler ise bu dayanışmadan rahatsız oldu.

Onlardan biri de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.

İstanbul İl Başkanı, İstanbul'daki protestolara katılmak üzere evlerinden çıkan vatandaşların oluşturduğu konvoydan görüntüler paylaşarak tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, "An itibariyle Tarlabaşı Bulvarı...Geçtim gaz sıkmayı(-ki olmasın), ceza yazmayı Filistin'li mazlumlara yardımcı olmanın 1. yolunun önce kendi ve toplum sağlığını korumaktan sonra da kurallara uymaktan geçeceğini hatırlatacak 1 tane bile polis, görevli yok." ifadelerine yer verdi.