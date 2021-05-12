İsrail'in zulmünden değil protestolardan rahatsız oldu! Pandemiyi bahane eden Kaftancıoğlu ikiyüzlülüğü!
İşgalci İsrail'in Fillistin'e karşı saldırılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen protestolara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, polisi müdahaleye çağırdı. Sözde koronavirüs pandemisini gerekçe gösteren Kaftancıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştırmak için kalabalıkların içine girdiğini çabuk unuttu.
İsrail ordusunun Doğu Kudüs'te Müslümanlara yönelik şiddeti sonucu içinde çocuklar da olan onlarca kişi şehit oldu.
Bölgede İsrail hükümetinin sivil halka yönelik şiddeti devam ederken Türkiye'de yönetim; olayları önlemek, dünya kamuoyunu harekete geçirmek için yoğun bir diplomasi trafiğine başladı.
İSTANBUL'DA DESTEK KONVOYU
Diplomasi trafiğinin yanında Türk halkı Filistinli mazlumların yanında olduğunu göstermek için sokaklara dökülerek İsrail'in devlet terörünü protesto etti.
Özellikle dün akşam İstanbul'daki yoğun katılımlı protestolarda binlerce araçla oluşturulan konvoy dikkat çekti.
KAFTANCIOĞLU PROTESTOLARA TEPKİ GÖSTERDİ
Bazı kesimler ise bu dayanışmadan rahatsız oldu.
Onlardan biri de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.
İstanbul İl Başkanı, İstanbul'daki protestolara katılmak üzere evlerinden çıkan vatandaşların oluşturduğu konvoydan görüntüler paylaşarak tepki gösterdi.
Kaftancıoğlu, "An itibariyle Tarlabaşı Bulvarı...Geçtim gaz sıkmayı(-ki olmasın), ceza yazmayı Filistin'li mazlumlara yardımcı olmanın 1. yolunun önce kendi ve toplum sağlığını korumaktan sonra da kurallara uymaktan geçeceğini hatırlatacak 1 tane bile polis, görevli yok." ifadelerine yer verdi.
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN TEPKİ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsrail'e karşı yapılan protestolardan rahatsız olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterdi.
Kabaktepe paylaştığı mesajında, "Polisimize taş atanlara bakın, Filistin'e destek verenlere karşı polisi göreve çağırıyor. Kudüs'te onuru çiğnenen kadınlara, öldürülen çocuklara gözlerini kapatanlara bakın, sözleşme üzerinden kampanya başlatıyor. Merhametiniz yok biliyoruz; gölge etmeyin başka şey istemiyoruz." ifadelerine yer verdi.
SOSYAL MESAFE ÇELİŞKİSİNE DİKKAT!
Sözde pandemiyi gerekçe göstererek kalabalıktan rahatsız olduğunu iddia eden Kaftancıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştırmak için nasıl bir kalabalığın içinde bulunduğunu ve yüzlerce genci örgütleyerek sosyal mesafeyi sıfıra indirdiğini unutarak içinde bulunduğu ikiyüzlü ve çelişkili tutumu da gözler önüne serdi.
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