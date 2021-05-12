Önce Türk SİHA'ları şimdi de Milli Muharip Uçak projesi! ABD Türkiye'nin gelişimini konuşuyor
Hakkımı olan silahlar, uçaklar ve gemiler gibi askeri ürünleri vermemeye devam eden ABD ve Batı ülkeleri, aslında Türkiye'nin yerli gelişimine katkıda bulundular. Son olarak Türkiye'yi 5. nesil savaş uçakları F-35'ten uzaklaştırmak isteyen ABD, Milli Muharip Uçak projesinin hızlanmasını sağladı. Bu icatlardan biri olan Türk SİHA'larının son dönemdeki başarılarını gündeminden düşürmeyen ABD, bu kez de Milli Muharip Uçak projesini konuşmaya başladı.
Türkiye'nin F-35 programının yerine Milli Muharip Uçak Projesi'ne (MMU) ağırlık verdi;
kara kuvvetlerinin önündeki en büyük problem olarak lanse edilen ana savaş tankı motorunu da yerli imkanlarla üretip başarıyla test etmesi Amerikan savunma yayın organlarında geniş yankı buldu.
ABD merkezli dünyanın en saygın savunma sektörü yayın organlarından The Defense Post ve Defense News Türkiye'nin sıradışı başarılarını sayfalarına taşıdı.
F-35'İN YERİNE PROJE
Defense News sitesinde yayınlanan "F-35'ten dışlanmasıyla Türkiye'nin en büyük silah alıcısı TF-X çalışmasına öncelik vermeye başladı" başlıklı haberde Türkiye'nin havacılık sektöründeki son projesi masaya yatırıldı.
Türkiye'nin, Rusya'dan S-400'leri alması sonrası ABD'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından uzun süre 'Türkiye'nin yeni uçağı ne olacak?' sorusu gündeme getirilmişti.
Defense News haberde Türkiye'nin yerli üretimi olan Milli Muharip Uçak'a yöneldiği ifade edilerek "TUSAŞ TF-X'i dizayn ediyor, geliştiriyor ve 2025-2026 zaman aralığında uçuşa hazır getirerek üretime geçmeye hazırlanıyor" ifadeleri kullanıldı.
Haberde Türkiye'nin TF-X için ilk hangarının inşasına yakında başlayacağı ve Avrupa'nın en iyi test amaçlı rüzgar tüneli terminallerinden birisinin de inşa edeceği bilgilerine yer verildi.
HEDEF 2023
TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Milli Muharip Uçak için hedeflerinin 2023'te "motor çalıştırmak" olduğunu söyledi.
Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne değinen Öztürk, "Bu uçak, 5. nesil bir savaş uçağı. Bu uçağı yaptığımızda Türkiye, teknolojide bir üst lige çıkmış oluyor. Dünyada 5. nesil savaş uçağı yapan çok az ülke var." ifadesini kullandı.
TANKLARIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK PROBLEM AŞILDI
The Defense Post sitesinde ise yayınlanan "Türkiye yerli üretim tank motorunu başarılı şekilde test ettiğini duyurdu" başlıklı haberde Türkiye'nin kara kuvvetlerinin önündeki en büyük üretim engeli olarak da bilinen tank motoru sorununu yerli üretimle aştığı bilgisine yer verildi. (Akşam)
The Defense Post, tank ve muhtelif zırhlı araçlar için üretilen 1500 beygir gücündeki ilk yerli üretim motor olan BATU'nun ateşlenmesinin Türkiye'nin bir süredir tanklarındaki en büyük problemin de çözüldüğü anlamına geldiğini okuyucularına duyurdu. Haberde Almanya'nın tank motoruna ambargosu da hatırlatıldı.
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