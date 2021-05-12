Önce Türk SİHA'ları şimdi de Milli Muharip Uçak projesi! ABD Türkiye'nin gelişimini konuşuyor

Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne değinen Öztürk, "Bu uçak, 5. nesil bir savaş uçağı. Bu uçağı yaptığımızda Türkiye, teknolojide bir üst lige çıkmış oluyor. Dünyada 5. nesil savaş uçağı yapan çok az ülke var." ifadesini kullandı.