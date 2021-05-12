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Önce Türk SİHA'ları şimdi de Milli Muharip Uçak projesi! ABD Türkiye'nin gelişimini konuşuyor

Hakkımı olan silahlar, uçaklar ve gemiler gibi askeri ürünleri vermemeye devam eden ve Batı ülkeleri, aslında 'nin yerli gelişimine katkıda bulundular. Son olarak Türkiye'yi 5. nesil savaş uçakları F-35'ten uzaklaştırmak isteyen ABD, projesinin hızlanmasını sağladı. Bu icatlardan biri olan Türk SİHA'larının son dönemdeki başarılarını gündeminden düşürmeyen ABD, bu kez de projesini konuşmaya başladı.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Önce Türk SİHA'ları şimdi de Milli Muharip Uçak projesi! ABD Türkiye'nin gelişimini konuşuyor

'nin F-35 programının yerine 'ne (MMU) ağırlık verdi;

kara kuvvetlerinin önündeki en büyük problem olarak lanse edilen ana savaş tankı motorunu da yerli imkanlarla üretip başarıyla test etmesi Amerikan savunma yayın organlarında geniş yankı buldu.

merkezli dünyanın en saygın savunma sektörü yayın organlarından ve Türkiye'nin sıradışı başarılarını sayfalarına taşıdı.

F-35'İN YERİNE PROJE

Defense News sitesinde yayınlanan "F-35'ten dışlanmasıyla Türkiye'nin en büyük silah alıcısı TF-X çalışmasına öncelik vermeye başladı" başlıklı haberde Türkiye'nin havacılık sektöründeki son projesi masaya yatırıldı.

Türkiye'nin, 'dan S-400'leri alması sonrası ABD'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından uzun süre 'Türkiye'nin yeni uçağı ne olacak?' sorusu gündeme getirilmişti.

Defense News haberde Türkiye'nin yerli üretimi olan 'a yöneldiği ifade edilerek " TF-X'i dizayn ediyor, geliştiriyor ve 2025-2026 zaman aralığında uçuşa hazır getirerek üretime geçmeye hazırlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Türkiye'nin TF-X için ilk hangarının inşasına yakında başlayacağı ve 'nın en iyi test amaçlı rüzgar tüneli terminallerinden birisinin de inşa edeceği bilgilerine yer verildi.

HEDEF 2023

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. , için hedeflerinin 2023'te "motor çalıştırmak" olduğunu söyledi.

Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne değinen Öztürk, "Bu uçak, 5. nesil bir savaş uçağı. Bu uçağı yaptığımızda Türkiye, teknolojide bir üst lige çıkmış oluyor. Dünyada 5. nesil savaş uçağı yapan çok az ülke var." ifadesini kullandı.

TANKLARIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK PROBLEM AŞILDI

The Defense Post sitesinde ise yayınlanan "Türkiye yerli üretim tank motorunu başarılı şekilde test ettiğini duyurdu" başlıklı haberde Türkiye'nin kara kuvvetlerinin önündeki en büyük üretim engeli olarak da bilinen tank motoru sorununu yerli üretimle aştığı bilgisine yer verildi. (Akşam)

The Defense Post, tank ve muhtelif zırhlı araçlar için üretilen 1500 beygir gücündeki ilk yerli üretim motor olan BATU'nun ateşlenmesinin Türkiye'nin bir süredir tanklarındaki en büyük problemin de çözüldüğü anlamına geldiğini okuyucularına duyurdu. Haberde Almanya'nın tank motoruna ambargosu da hatırlatıldı.

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