Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'daki vakalara ilişkin son dakika açıklaması! Vaka sayıları düşüyor

EN ÇOK AZALAN İLLER!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre vaka sayısı en çok düşen iller Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul, Tekirdağ, Erzincan, Giresun, Yalova, Kocaeli ve Edirne oldu.