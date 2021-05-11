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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbulluları sevindiren paylaşım! Son verileri duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da İstanbul'un koronavirüs ile mücadeledeki son verileri paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde.