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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbulluları sevindiren paylaşım! Son verileri duyurdu

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Giriş: 11.05.2021 19:06
Güncelleme:11.05.2021 19:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da İstanbul'un koronavirüs ile mücadeledeki son verileri paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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