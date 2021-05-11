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Tam kapanma sonrasında ne olacak? Tam kapanma sonrası nereler açılacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? Düğünler yapılabilecek mi?

17 günlük tam kapanmasının sona ermesine sayılı günler kala sonrasında nasıl bir süreç yaşanacağına yönelik tahminler de gelmeye başladı. Vaka sayısının tam kapanma sonunda 10 bin civarında olması durumunda 'de yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Peki tam kapanma sonrası ne olacak? Tam kapanma sonrası nereler açılacak? Düğünler yapılabilecek mi? Kısıtlamalar kaldırılacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Tam kapanma sonrasında ne olacak? Tam kapanma sonrası nereler açılacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? Düğünler yapılabilecek mi?

Hükümet, 17 günlük tam kapanmanın sonuçlarını analize hazırlanıyor. 14-15 mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak.

10 BİN VAKA HEDEFLENİYOR

17 Mayıs'ta en fazla on bin vaka olması üzerine plan yapılıyor. Bu durumda kademeli açılma gündeme gelecek. Ancak kalabalıklarla yapılan faaliyetlerin yasağı sürecek.

KADEMELİ AÇILMA OLACAK

ve ilgili birimlerdeki tam kapatma değerlendirmelerine göre, vakalarda istenen gerileme yaşandı, ancak 17 Mayıs'tan sonra alınacak kararlara bağlı olarak, bu kazanç kaybedilebilir. Bu nedenle de "kademeli açılma, sıkı denetim ve yoğun aşılamanın" önemine vurgu yapılıyor.

Virüsün üreme katsayısına göre yapılan modellemelere göre, 17 Mayıs'ta 9-10 bin arası vaka olacak.

SON 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ...

Can kaybında yüzde 13, ağır hasta sayısında ise yüzde 3 azalma saptandı. Testlerin pozitiflik oranında son üç ayın en düşük seviyesine ulaşılarak yüzde 8'in altına indiği bilgisi paylaşılıyor.

İSTANBUL'DA AZALMA YAŞANIYOR

'da vaka sayısında yüzde 34, yatan hasta sayısında yüzde 24, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21 oranında haftalık azalma olduğu kaydediliyor.

Bu verilerin 14-15 Mayıs'ta yeniden masaya yatırılacağı, tam kapanmanın üzerinden iki hafta geçmiş olması nedeniyle sonuçların ve etkinin değerlendirileceği belirtiliyor.

O MADDELER DİKKATE ALINACAK

Yapılan değerlendirmelerde, "pozitiflik oranı, yayılma hızı, hastane kapasiteleri" dikkate alınacak. Bu sonuçlara göre kademeli açılma ile kısıtlamaların çerçevesi yeniden belirlenecek.

HER ŞEY BİR ANDA AÇILMAYACAK

Uzmanlar, bu konuda dikkatli davranılmaması ve mart başındaki hataya düşülmesi durumunda, tüm kazanımların kaybedileceği yorumları yapıyor. Yetkililer, "Önümüzdeki haftanın cuma ve cumartesi gününde çıkacak rakamlarda, kısıtlamaların etkisini daha net göreceğiz. Çünkü bir tedbir alındığında bunun etkisi 12-14 gün sonra ortaya çıkıyor. Ama 17 Mayıs'tan itibaren her şey bir anda açılmayacak" diyor.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Yetkililer, "Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil" değerlendirmesini yapıyor.

DÜĞÜN TAZİYE YİNE ERTELENECEK

Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, "Yoğun aşılamayla haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz" diyor.

Kısıtlamalar kalkacak mı? Tam kapanma sonrası ne olacak? KISITLAMALAR KALKACAK MI? TAM KAPANMA SONRASI NE OLACAK?

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