HDP'li vekillerin "toplu mezar” dedikleri yerde hurda çıkarma işi çıktı!



Söz konusu bölgede 7 yıl önce atılan temelde yaklaşık 80 ton demir kullanıldığını anlatan Acet, "Buradaki yıkımı demirleri çıkarmak için yapıyoruz. Hiçbir şekilde temel atma için bu çalışmayı yapmıyoruz. Demirleri çıkarttıktan sonra tekrar dolgu oluşturacak. 2014 yılında bir okul yapımı için temel açılmış. 2014 yılında iptal edildiğinden dolayı inşaat alanında kalan yaklaşık 80 ton demirin heba olmaması için çalışma yapıyoruz. İnşaat sahibiyle sözleşmemiz var, masraflar karşısında çalışma yapıyoruz." açıklamalarında bulundu.