HDP'li vekillerin "toplu mezar” dedikleri yerde hurda çıkarma işi çıktı!

Siirt'te aralarında HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ile Sıdık Taş’ın da yer aldığı bazı hesaplar sosyal medya üzerinden faili meçhul olaylarda hayatını kaybedenlerin gömüldüklerini iddia ettikleri Kasaplar Deresi (Nevala Kasaba) denilen yerde kayyum belediyenin iş makinaları ile çalışma yaptığını iddia etti. Vekiller, bu çalışmanın faili meçhul cinayetleri örtbas etmek, cesetlerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla yapıldığını ileri sürdü. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. İş makinaları ile yapılan çalışmanın yapımı durdurulan bir okul inşaatının hurdaya çıkan demirlerini çıkarma işi olduğu belirlendi.

Siirtli bazı yatırımcılar, İçişleri Bakanlığınca terör soruşturması kapsamında görevden alınan eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan döneminde 2014 yılında merkez Yeni Mahalle'deki Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesinde özel bir okulun temelini attı.



Burada yatırımcılara Bakırhan döneminde verilen inşaat ruhsatının yine aynı dönemde iptal edilmesi üzerine yatırım durdu ve yatırımcılar mağdur edildi.





Söz konusu bölgede okul yapmaktan vazgeçen yatırımcılar, başka bir yerde okul yaparken, 7 yıl önce attıkları temelde kalan 80 ton demirin çıkarılarak heba edilmesinin önüne geçmek istedi.





Bunun üzerine bir hafriyat firmasıyla anlaşan yatırımcılar, buradaki demirlerin çıkarılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

ÇALIŞMAYI YAPAN FİRMA YETKİLİSİ KONUŞTU: "BURADAKİ YIKIMI DEMİRLERİ ÇIKARMAK İÇİN YAPIYORUZ"

Bölgede yapılan incelemelerde herhangi bir inşaat veya kazı çalışmasının olmadığı ve yer altındaki demirlerin çıkarılma çalışmalarının olduğu görüldü.





HDP'li milletvekillerinin de aralarında yer aldığı kişilerin toplu mezar alanında kazı yapıldığı dedikleri bölgede de 7 yıl önceki demirler ortaya çıktı.



Konuyla ilgili konuşan hafriyat firması yetkilisi Abdulnasih Acet, bölgede herhangi bir inşaat veya kazı çalışmasının olmadığını söyledi.



Söz konusu bölgede 7 yıl önce atılan temelde yaklaşık 80 ton demir kullanıldığını anlatan Acet, "Buradaki yıkımı demirleri çıkarmak için yapıyoruz. Hiçbir şekilde temel atma için bu çalışmayı yapmıyoruz. Demirleri çıkarttıktan sonra tekrar dolgu oluşturacak. 2014 yılında bir okul yapımı için temel açılmış. 2014 yılında iptal edildiğinden dolayı inşaat alanında kalan yaklaşık 80 ton demirin heba olmaması için çalışma yapıyoruz. İnşaat sahibiyle sözleşmemiz var, masraflar karşısında çalışma yapıyoruz." açıklamalarında bulundu.





Acet, sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda yer alan iddiaların asılsız olduğunu sözlerine ekledi.

MUHAMMED UZUN / SABAH







