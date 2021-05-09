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Son dakika: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... 'nin Merkez Alandüz Bölgesindeki hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2021
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Son dakika: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet BOSTANCI EREN-14 (Kazan/Oğul-1) Operasyonu kapsamında; 08.05.2021 günü İlimiz Merkez Alandüz Bölgesinde JİHA ile 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir.

Yapılan yakın hava desteği neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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