Son dakika: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet BOSTANCI EREN-14 (Kazan/Oğul-1) Operasyonu kapsamında; 08.05.2021 günü İlimiz Merkez Alandüz Bölgesinde JİHA ile 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir.