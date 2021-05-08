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The Guardian’da çarpıcı yazı! İsrail’i öngöremedik, Filistinlilerin hakları görmezden gelindi

'nin önde gelen yayın kuruluşlarından , 'in 'daki saldırısından saatler önce, bir özeleştiri yazısı yayımlamıştı. Dikkat çeken o yazıda pişmanlıkların arasında İsrail'in kuruluşu da yer aldı. Bundan 104 yıl önce desteklenen İsrail'in bugün öngörülenin dışına çıktığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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The Guardian’da çarpıcı yazı! İsrail’i öngöremedik, Filistinlilerin hakları görmezden gelindi

200. yıldönümünü kutlayan gazetesi , bir özeleştiri yazısı yayımladı.

Hataların genelinin editörlere dayandırıldığı paylaşımda, 104 yıl önce Dışişleri Bakanı 'un deklerasyonuna işaret edildi.

O dönemde Yahudilere, Filistin'de bir yuva sunmayı hedefleyen planı desteklediklerini kaleme alan yazıda, " bugün, The Guardian'ın öngördüğü gibi bir ülke değil" ifadelerine yer verildi.

Makalede ayrıca 104 yıl önce haberi yazan 'ın destekçisi olduğu, bu nedenle Filistinlilerin haklarını görmezden geldiği belirtildi.

1870'li yıllardan itibaren 57 yıl boyunca gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan Skat'ın ayrıca, kadınlara oy kullanma hakkı tanınmasını savunduğuna ancak bunun önünü açacak gelişmelere karşı çıktığına da yer verildi.

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