The Guardian’da çarpıcı yazı! İsrail’i öngöremedik, Filistinlilerin hakları görmezden gelindi
İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından The Guardian, İsrail'in Mescidi Aksa'daki saldırısından saatler önce, bir özeleştiri yazısı yayımlamıştı. Dikkat çeken o yazıda pişmanlıkların arasında İsrail'in kuruluşu da yer aldı. Bundan 104 yıl önce desteklenen İsrail'in bugün öngörülenin dışına çıktığı belirtildi.
200. yıldönümünü kutlayan İngiliz gazetesi The Guardian, bir özeleştiri yazısı yayımladı.
Hataların genelinin editörlere dayandırıldığı paylaşımda, 104 yıl önce İngiltere Dışişleri Bakanı Artur Balfur'un deklerasyonuna işaret edildi.
O dönemde Yahudilere, Filistin'de bir yuva sunmayı hedefleyen planı desteklediklerini kaleme alan yazıda, "İsrail bugün, The Guardian'ın öngördüğü gibi bir ülke değil" ifadelerine yer verildi.
Makalede ayrıca 104 yıl önce haberi yazan Çarls Skat'ın Siyonizm destekçisi olduğu, bu nedenle Filistinlilerin haklarını görmezden geldiği belirtildi.
1870'li yıllardan itibaren 57 yıl boyunca gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan Skat'ın ayrıca, kadınlara oy kullanma hakkı tanınmasını savunduğuna ancak bunun önünü açacak gelişmelere karşı çıktığına da yer verildi.
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