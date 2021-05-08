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Yeni vaka sayısı 20 binin altında! Sağlık Bakanlığı 8 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Son dakika haberi... Yeni vaka sayısı 20 binin altına düştü. 8 Mayıs 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu. ’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştığı son dakika Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Yeni vaka sayısı 20 binin altında! Sağlık Bakanlığı 8 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

covid19.saglik.gov.tr'den 'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 8 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı. 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 8 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?

YENİ VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINDA...

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 20 binin altına düştü. 8 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2178'i semptomatik olmak üzere 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

BUGÜN 28 BİN KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 28 bin 896 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi. Toplam test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 175 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Vaka sayısı 20 binin altında gerildi VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINDA GERİLDİ

7 MAYIS

Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141'e yükseldi. Vefat sayısı 281 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 28 bin 896 oldu.

6 MAYIS

5 MAYIS

4 MAYIS

3 MAYIS

2 MAYIS

1 MAYIS

30 NİSAN

29 NİSAN

28 NİSAN

Türkiye ve dünya genelinde 8 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında son durum ne?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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