08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonda teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevzi de tahrip edildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonda teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevzi de tahrip edildi.

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