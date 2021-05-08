08 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mescid-i Aksa imamı A Haber'de açıkladı: Yahudiler işgale hazırlanıyor

Mescid-i Aksa imamı A Haber'de açıkladı: Yahudiler işgale hazırlanıyor

Son dakika haberi... ekranlarına konuk olan imamı , Yahudilerin Pazartesi günü Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlandığını söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
ABONE OL
Mescid-i Aksa imamı A Haber'de açıkladı: Yahudiler işgale hazırlanıyor

Müslümanlar 'ya gelmekte ısrar ediyorlar. Sabah namazında Müslümanlar yine Mescid-i Aksa'ya geldiler. Bugün 'ün dört bir yanı işgal güçleri tarafından kuşatılmış durumda. İşgal güçleri bütün Ramazanlarda aynı şeyi yapıyorlar çünkü on binlerin Mescid'i Aksa'ya akın ettiğini görmek istemiyorlar. Boş görmek istiyorlar ki Yahudi işgalcilerin işi kolay olsun ancak Mescid-i Aksa her zaman Müslümanlarla dolacak.

YAHUDİLER MESCİD-İ AKSA'YI İŞGALE HAZIRLANIYOR

Şu an aldığımız bilgiye göre Pazartesi günü Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyorlar. Müslümanlar şu noktada kesin kanaat sahibi; Aksa'yı korumakta kararlıyız.

Müslümanlar büyük sıkıntı yaşıyorlar bu bir gerçek ama yine de onurlu bir savunma gerçekleştiriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece Aksa koruma altındadır. Burada İslam aleminden, ülkelerinden ve özellikle 'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin.

OSMANLI MİRASINI SİLMEK İÇİN KAZILAR YAPIYORLAR!

İsrail Mescid-i Aksa'ya yakın bölgede Osmanlı mirasını zedeleyecek kazılar yapıyor. Bu kazılar çok tehlikeli bir an önce durdurulmalı. Bölgede Osmanlı'nın izlerini silmeye çalışıyorlar.

MESCİD-İ AKSA HER AN YIKILABİLİR

İsrail 5 büyüklüğündeki bir depremde Mescid-i Aksa'nın yıkılacağını iddia ediyor. Mescid-i Aksa'yı yaptıkları kazılar sonucunda yıkacakları için meşruiyet elde etmek istiyorlar. Şu anda kazılar nedeniyle kolonlar kaymış durumda, Mescid-i Aksa her an yıkılabilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA