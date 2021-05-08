Mescid-i Aksa imamı A Haber'de açıkladı: Yahudiler işgale hazırlanıyor

YAHUDİLER MESCİD-İ AKSA'YI İŞGALE HAZIRLANIYOR

Şu an aldığımız bilgiye göre Pazartesi günü Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyorlar. Müslümanlar şu noktada kesin kanaat sahibi; Aksa'yı korumakta kararlıyız.

Müslümanlar büyük sıkıntı yaşıyorlar bu bir gerçek ama yine de onurlu bir savunma gerçekleştiriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece Aksa koruma altındadır. Burada İslam aleminden, Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin.

OSMANLI MİRASINI SİLMEK İÇİN KAZILAR YAPIYORLAR!

İsrail Mescid-i Aksa'ya yakın bölgede Osmanlı mirasını zedeleyecek kazılar yapıyor. Bu kazılar çok tehlikeli bir an önce durdurulmalı. Bölgede Osmanlı'nın izlerini silmeye çalışıyorlar.