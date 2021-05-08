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Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

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